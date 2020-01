Doboszová v krátkom programe 29., líderkou Ruska Kostorná

výsledky:



krátky program - ženy: 1. Alena Kostorná 84,92, 2. Anna Ščerbakovová 77,95, 3. Alexandra Trusovová (všetky Rus.) 74,95, 4. Alexia Paganiniová (Švaj.) 68,82, 5. Emmi Peltonenová (Fín.) 66,49, 6. Jekaterina Rjabovová (Azer.) 62,22, ... 29. Ema DOBOSZOVÁ (SR) 46,27

Graz 24. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Ema Doboszová sa na majstrovstvách Európy v Grazi neprebojovala z piatkového krátkeho programu sólistiek do sobotňajších finálových voľných jázd. Za vystúpenie v miestnej Steiermarkhalle dostala od rozhodcov 46,27 bodov, čo jej nové osobné maximum. Pri jej debute na takomto veľkom fóre jej to vynieslo konečné 29. miesto.Z prvého miesta pôjde do bojov o medaily Ruska Alena Kostorná, ktorá odsunula na druhé, resp. tretie miesto krajanky Annu Ščerbakovovú a Alexandru Trusovovú. Všetky tri mladé Rusky ukázali vysokú kvalitu, zo štvrtého miesta sa pokúsi zamiešať boj o cenné kovy ešte Švajčiarka Alexia Paganiniová.