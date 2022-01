Slovákovi Adamovi Hagarovi tesne unikol postup do voľných jázd na ME

Tallinn 12. januára (TASR) - Slovenskému krasokorčuliarovi Adamovi Hagarovi tesne unikol postup do voľných jázd na ME v Tallinne. V estónskej metropole predviedol v stredajšom krátkom programe mužov 25. najlepší výkon v rámci 34-členného štartového poľa, za ktorý dostal od rozhodcov známku 65,23.



Do voľných jázd, ktoré sú na programe v piatok od 17.00 SEČ, postúpilo 24 krasokorčuliarov. Najlepšiu východiskovú pozíciu si utvoril Rus Andrej Mozalov (99,76), ktorý vyhral krátky program s tesným náskokom pred dvojicou krajanov - Markom Kondratiukom (99,06) a Jevgenijom Semenenkom (99,04).



V súťaži sólistiek bude slovenské krasokorčuľovanie zastupovať Alexandra Michaela Filcová, v tanečných pároch sa predstavia Mária Sofia Pucherová s ruským rodákom Nikitom Lysakom.