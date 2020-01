Krasokorčuľovanie ME: V Grazi dvaja Slováci a tri voľné tróny

program ME:

streda 22. januára: krátky program mužov (11.30), krátky program športových dvojíc (19.15)



štvrtok 23. januára: rytmické tance (12.00), voľné jazdy mužov (18.30)



piatok 24. januára: krátky program žien (11.30), voľné jazdy športových dvojíc (19.00)



sobota 25. januára: voľné tance (13.25), voľné jazdy žien (18.30)

Graz 21. januára (TASR) - Na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Grazi sa od stredy do soboty predstaví 165 súťažiacich z 33 členských krajín Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU). Budú medzi nimi aj dvaja Slováci, medzi ženami Ema Doboszová a medzi mužmi Michael Neuman.V Rakúsku sa kontinentálna elita zíde už 12-krát, prvýkrát však v Grazi. V minulosti sa ME konali vo Viedni 9-krát, raz aj v Innsbrucku a Seefelde. Už 113. edícia ME ponúkne vystúpenia 35 sólistov, 38 sólistiek, 19 športových párov a 27 tanečných párov. Titul budú obhajovať iba v súťaži tanečníkov Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska, tróny pre nových šampiónov sú voľné v ostatných troch kategóriách.Pred rokom v Minsku získal siedmy titul majstra Európy v sérii Javier Fernandez zo Španielska. Ten už ale ukončil súťažnú kariéru a tak sa o zlato pobijú ďalší. Medzi uchádzačov o pódium patria Francúz Kevin Aymoz, Rusi Alexander Samarin a Dmitrij Alijev či Talian Matteo Rizzo a Čech Michal Březina. Medzi ženami pri absencii ruskej obhajkyne Sofie Samodurovovej budú vodu mútiť jej krajanky Alena Kostorná, Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová.Zlato v športovkách sa po minuloročnom striebre opäť pokúsia získať dvojnásobní majstri Európy Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska. Cestu im "uvoľnili" francúzski obhajcovia Vanessa Jamesová a Morgan Cipres, ktorí túto sezónu nesúťažia. Medzi tanečníkmi sa o šieste zlato za sebou pokúsia Papadakisová a Cizeron, ich konkurentmi budú Rusi Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov, resp. Alexandra Stepanovová a Ivan Bukin.Slovenské ambície nie sú vysoké, milým prekvapením by bol postup do voľných jázd. Pred rokom obsadila kvalitné 9. miesto Nicole Rajičová, tá sa však momentálne venuje pracovným povinnostiam. Silvia Hugecová nepostúpila do voľných jázd, keď v krátkom programe skončila 30. Doboszová na tomto fóre debutuje. Neuman v Minsku skončil tiež pred bránami finále na 35. mieste. Bude to pre neho na ME piaty štart za sebou.Celkové prémie ISU na šampionáte sú vo výške 294.000 USD, víťazi medzi sólistami dostanú 21.000 USD, v párových disciplínach 30.000 USD.