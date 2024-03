Krasokorčuliari Chocková a Bates obhájili titul v tancoch

MS v krasokorčuľovaní v Montreale - tance na ľade:



konečné poradie po voľných tancoch:



1. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 222,20 b., 2. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 219,68, 3. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 216,52, 4. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 210,92, 5. Marjorie Lajoieová, Zachary Lagha (Kan.) 208,01, 6. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 200,96,... 27. Anna ŠIMOVÁ, Kirill AKSENOV (SR) 62,76





Montreal 23. marca (TASR) - Americkí krasokorčuliari Madison Chocková a Evan Bates triumfovali v tancoch na ľade na MS v kanadskom Montreale a obhájili titul spred roka z japonskej Saitamy. V súčte rytmických a voľných tancov získali známku 222,20. Na pódiu ich doplnili strieborní domáci Piper Gillesová, Paul Poirier (219,68) a bronzové talianske duo Charlene Guignardová a Marco Fabbri (216,52).Pódium tak malo identické zloženie ako na predchádzajúcom svetovom šampionáte, iba strieborný a bronzový pár si prehodili pozície. Američania viedli už po prvej časti súťaže a k celkovému triumfu im stačil aj druhý najlepší výkon vo voľných tancoch. Rozhodcovia ho ohodnotili známkou 132,12 b. Američania sú súčasťou tréningovej skupiny, ktorá pôsobí v Montrealu a zlato si tak vybojovali v dobre známom prostredí. "" povedala priamo na ľade pred montrealským publikom nadšená Chocková po zisku druhého majstrovského titulu.Najlepšiu voľnú jazdu predviedli Gillesová s Poirierom, mala hodnotu 133,17 a pomohla im k posunu z tretieho miesta po rytmických tancoch na konečné druhé. Taliani mali tretiu najlepšiu finálovú časť so známkou 129,00 a klesli z druhej na tretiu priečku.V súťaži sa predstavili aj Slováci. Anna Šimová a Kirill Aksenov nepostúpili do sobotných voľných tancov, keď v rytmických získali známku 62,76 bodu a obsadili tak konečné 27. miesto so ziskom 62,76.