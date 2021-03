Sinicinová a Kacalapov získali titul majstrov sveta v krasokorčuľovaní

Na snímke Rusi Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov získali titul majstrov sveta v krasokorčuľovaní v Štokholme v sobotu 27. marca 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:



voľné tance:

1. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (FSR) 221,17 b (88,15/133,02),

2. Madison Hubbellová, Zachary Donohue (USA) 214,71 (86,05/128,66),

3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 214,35 (83,37/130,98),

4. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 212,69 (85,15/127,54),

5. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (FSR) 208,77 (83,02/125,75),

6. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 205,20 (81,04/124,16),

7. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 196,92 (77,42/119,50),

8. Laurence Fournierová Beaudryová, Nikolaj Sörensen (Dán.) 196,88 (77,87/119,01),

9. Kaitlin Hawayeková, Jean-Luc Baker (USA) 188,51 (75,08/113,43),

10. Tiffany Zagorská, Jonathan Guerreiro (FSR) 188,45 (75,58/112,87)

Štokholm 27. marca (TASR) - Rusi Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov získali titul majstrov sveta v krasokorčuľovaní v Štokholme. Za svoj výkon v sobotňajších voľných tancoch dostali od rozhodcov známku 133,02 a celkovo triumfovali so skóre 221,17 bodov.Sinicinová a Kacalapov, ktorí viedli už po rytmických tancoch, si tak vylepšili o jednu priečku umiestnenie zo svetového šampionátu z roku 2019. Na konte majú aj titul európskych majstrov z vlaňajšieho kontinentálneho šampionátu v Grazi. "" citovala Sinicinovú agentúra AP. "," dodal Kacalapov.Striebro v Štokholme získali Madison Hubbellová a Zachary Donohue z USA, ktorí zaostali za víťazmi o necelých sedem bodov (214,71 b). Bronz putuje do Kanady zásluhou Piper Gillesovej a Paula Poiriera (214,35 b).V súťaži tanečníkov sa predstavilo 31 párov, do finále sa kvalifikovalo 20 najlepších párov a 19 si zaistilo účasť na budúcoročných ZOH.Šampionát v Štokholme sa konal za prísnych bezpečnostných protipandemických opatrení v tzv. bubline. Slovensko na MS tento rok nemalo zastúpenie.