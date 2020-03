Krasokorčuľovanie: Svetový šampionát v Montreale stopol koronavírus

Montreal 11. marca (TASR) - Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Kanade zrušili pre šírenie nového koronavírusu. Šampionát bez slovenskej účasti sa mal pôvodne konať od 16. do 22. marca v Montreale.



V stredu o tom rozhodla vláda kanadskej provincie Quebec. Tamojšia ministerka zdravotníctva Danielle McCannová uviedla, že riziko by bolo príliš veľké. Naposledy sa MS v krasokorčuľovaní zrušili v roku 1961. Prišlo k tomu po páde lietadla s výpravou reprezentantov USA, ktorí cestovali do Prahy. Tragédia si vyžiadala 73 obetí. V roku 2011, keď Japonsko zasiahla vlna cunami, presunuli svetový šampionát z Tokia do Moskvy. Informovala agentúra SID.



V Kanade evidujú stovku ľudí nakazených koronavírusom. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k stredajšiemu večeru zvýšil na 4578, v 122 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 124.910 osôb.