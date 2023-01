Krasokorčuľovanie: Zlato v rytmických tancoch získali Taliani

ME v krasokorčuľovaní v Espoo



Espoo 28. januára (TASR) - Zlato v súťaži tanečných párov na ME vo fínskom Espoo získali talianski krasokorčuliari Charlene Guignardová a Marco Fabbri s výslednou známkou 210,44. Na druhom mieste skončili Lilah Fearová a Lewis Gibson z Veľkej Británie (207,89), pódium doplnili domáci Fíni Juulia Turkkilaová a Matthias Versluis (198,21). Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kirill Aksenov obsadil 14. priečku (150,04).V piatkových rytmických tancoch dostali Slováci od rozhodcov známku 59,18 bodu a nechýbali medzi dvadsiatkou najlepších, ktorá sa predstavila na druhý deň vo voľných tancoch. Šimová s Aksenovom predviedli čistú jazdu bez zaváhaní a polepšili si o jednu priečku.povedala pre RTVS Šimová.Najpôsobivejšie rytmické tance predviedla favorizovaná talianska dvojica Guignardová a Fabbri. Obhajcovia bronzových medailí z ME 2022 v estónskom Tallinne nadviazali na kvalitný výkon aj vo voľných tancoch, do ktorých vstupovali s tesným náskokom pred Britmi. V rámci ME získali už tretí cenný kov, po dvoch bronzoch (2019, 2022) prvý zlatého lesku.V Espoo nesúťažili ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ich neúčasť súvisela s inváziou Ruska na Ukrajinu. Prvé dve pódiové umiestnenia zo súťaže tanečných párov tak nemohli obhajovať Victoria Sinicinová s Nikitom Kacalapovom, resp. Alexandra Stepanovová s Ivanom Bukinom.