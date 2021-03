Krátky program mužov na MS v Štokholme pre Hanjua

výsledky:



krátky program mužov:



1. Juzuru Hanju 106,98 bodov, 2. Juma Kagijama (obaja Jap.) 100,96, 3. Nathan Chen (USA) 98,85, 4. Michail Koljada (FSR) 93,52, 5. Keegan Messing (Kan.) 93,51, 6. Šoma Uno (Jap.) 92,62

Štokholm 25. marca (TASR) - Najlepší krátky program v súťaži sólistov predviedol v druhý deň krasokorčuliarskych majstrovstiev sveta v Štokholme Japonec Juzuru Hanju. Dvojnásobný olympijský šampión a dvojnásobný majster sveta dostal od arbitrov 106,98 bodu po výbornom výkone.Do sobotných voľných jázd pôjde z druhého miesta Hanjuov krajan Juma Kagijama, ktorý vo štvrtok zaostal za lídrom o šesť bodov po sebavedomom predstavení. Výrazne si zlepšil kariérne osobné maximum v KP. Až tretí najlepší program v Ericsson Globe predviedol úradujúci majster sveta Nathan Chen z USA (98,85), ktorý spadol pri úvodnom štvoritom skoku.Dvadsaťšesťročný Hanju jazdil na hudbu Let Me Entertain You od Robbieho Williamsa a súperom nedal šancu. Bude tak v pokoji útočiť na tretí titul svetového šampióna po rokoch 2014 a 2017.Šampionát v Štokholme sa koná za prísnych bezpečnostných protipandemických opatrení v tzv. bubline. Slovensko na tohtoročných MS nemá zastúpenie.