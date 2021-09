Krawczyková so Salisburym sa stali víťazmi miešanej štvorhry

mix - finále:



Desirae Krawczyková, Joe Salisbury (USA/V.Brit.) - Giuliana Olmosová, Marcelo Arevalo (Mex./Salv.) 7:5, 6:2



New York 11. septembra (TASR) - Americká tenistka Desirae Krawczyková s Britom Joeom Salisburym sa stali víťazmi miešanej štvorhry na grandslamovom turnaji Us Open. Vo finále mixu zdolali mexicko-salvádorský pár Giuliana Olmosová, Marcelo Arevalo 7:5, 6:2. Pre Salisburyho je druhý titul v New Yorku, v piatok po boku Američana Rajeeva Rama triumfoval v mužskom debli.