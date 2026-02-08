< sekcia Šport
Krčík pomohol prvým gólom v drese Plzne k výhre nad Libercom 3:1
V nedeľu sa v Česku gólovo presadil aj ďalší Slovák Dávid Krčík, ktorý si otvoril strelecký účet v drese Viktorie Plzeň.
Autor TASR
Praha 8. februára (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín prispel gólom k víťazstvu Sparty Praha na trávniku Zlína (3:0) v 21. kole českej Change ligy. Reprezentačný krídelník zaznamenal siedmy tohtosezónny ligový presný zásah. Sparte patrí v tabuľke druhá pozícia s päťbodovou stratou na vedúcu Slaviu Prahu.
V nedeľu sa v Česku gólovo presadil aj ďalší Slovák Dávid Krčík, ktorý si otvoril strelecký účet v drese Viktorie Plzeň. V 8. minúte duelu proti Libercu sa bývalý obranca Karvinej najlepšie zorientoval v šestnástke súpera a otvoril skóre, domáci napokon vyhrali 3:1. V strede poľa odohral celý zápas jeho krajan Patrik Hrošovský. Obaja Slováci posilnili „viktoriánov“ v zimnom prestupovom období. Štvrtá Plzeň zvládla naplno ostatné tri duely a vzdialila sa piatemu Libercu na rozdiel štyroch bodov.
Chance liga - 21. kolo:
Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 3:1 (2:0)
Góly: 8. KRČÍK, 43. Souare, 76. Višinský - 48. Mašek
/D. Krčík a P. Hrošovský odohrali celý zápas, D. Ťapaj na lavičke - L. Letenay hral od 77. min., I. Krajčírik a P. Dulay na lavičke/
FC Hradec Králové - Dukla Praha 3:0 (2:0)
Góly: 29. a 32. Darida, 51. Vlkanova
/J. Uhrinčať hral od 91. minúty - J. Kadák odohral celý zápas/
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:0)
Góly: 90+1. Ristovski - 52. Smékal, 69. Tanko, ČK: 19. Godwin (Pardubice)
FC Zlín - AC Sparta Praha 0:3 (0:0)
Góly: 65. Rrahmani, 74. Mercado, 86. HARASLÍN
/M. Pišoja hral do 75. minúty - L. Haraslín hral od 69. minúty/
