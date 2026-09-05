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Sobota 5. september 2026
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Krčík prestúpil z Plzne do Pardubíc, Vozábal: Profík

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Krčík chýbal na súpiske Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže a české médiá informovali, že slovenský stopér zrejme nefiguruje v plánoch nového trénera tímu Radoslava Kováča.

Autor TASR
Plzeň 5. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. Vedenie Plzne o tom informovalo na svojom webe.

Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do Plzne v decembri minulého roka z Karvinej. V červeno-modrom drese odvtedy odohral 22 stretnutí, v ktorých strelil osem gólov. „Dávidovi je potrebné za jeho služby v klube poďakovať. Vždy mal výborný prístup a správal sa ako profík. Napríklad jeho posledný gól proti Crvene zvezde bol nezabudnuteľný,“ povedal športový riaditeľ klubu Martin Vozábal, čím narážal na postupový zásah Krčíka na 5:1 v odvete play off Európskej ligy.

Krčík chýbal na súpiske Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže a české médiá informovali, že slovenský stopér zrejme nefiguruje v plánoch nového trénera tímu Radoslava Kováča. „Aktuálne by pod novým trénerom nedostával toľko príležitostí, koľko by si sám predstavoval. Po vzájomnej dohode sa teda naše cesty rozchádzajú a prajeme mu veľa šťastia v novom klube,“ dodal Vozábal.
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