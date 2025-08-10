< sekcia Šport
Krčík rozhodol o víťazstve Karvinej na ihrisku Baníka Ostrava
Ostravský klub čaká na prvé ligové víťazstvo, v štyroch dueloch získal len bod za remízu s Duklou Praha.
Praha 10. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Krčík rozhodol v nedeľu o víťazstve MFK Karviná na pôde Baníka Ostrava 2:1 v 4. kole českej najvyššej súťaže. Dvadsaťšesťročný obranca premenil v 66. minúte pokutový kop a zariadil pre svoj tím tretí plný bodový zisk v sezóne. Za domácich skóroval slovenský útočník Ladislav Almási, ktorý dával v 59. minúte na priebežných 1:1.
Ostravský klub čaká na prvé ligové víťazstvo, v štyroch dueloch získal len bod za remízu s Duklou Praha. Karviná sa v neúplnej tabuľke vyšvihla na 3. miesto s deviatimi bodmi.
FK Jablonec je po štyroch kolách naďalej bez prehry. Klub zo severu Čiech zaznamenal druhé víťazstvo za sebou, keď v nedeľu zdolal vonku Bohemians Praha 1:0. Autorom jediného presného zásahu hostí bol v 28. minúte Jan Chramosta.
V základnej zostave Jablonca nechýbal slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla, ktorý hral do 88. minúty. Jablonec je v tabuľke s ôsmimi bodmi na 4. mieste, pražskému klubu patrí s troma bodmi 10. priečka.
Prvý bod v novej sezóne získali Pardubice za remízu 1:1 na pôde Hradca Králové. Pardubiciam patrí posledné 16. miesto, Hradec má o bod viac a je dvanásty.
Česká liga - 4. kolo:
FC Baník Ostrava - MFK Karviná 1:2 (0:0)
Góly: 59. ALMÁSI - 54. Labik, 66. KRČÍK (z 11 m)
/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási hral celý duel, T. Rigo hral do 71. minúty a videl žltú kartu, E. Prekop hral od 71. minúty, V. Budinský a M. Rusnák boli na lavičke náhradníkov - D. Krčík hral celý zápas a strelil gól/
Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Gól: 28. Chramosta
/T. Frühwald bol na lavičke náhradníkov - S. Nebyla hral do 88. minúty, S. Lavrinčík bol medzi náhradníkmi/
FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:1 (1:0)
Góly: 15. Petrášek - 58. Bammens
/S. Dancák hral do 70. minúty, J. Uhrinčať odohral celý duel, A. Griger hral od 85. minúty (všetci Hradec Králové)/
