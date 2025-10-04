< sekcia Šport
Krčíkov gól nepomohol Karvinej k bodom proti Pardubiciam
O jediný gól hostí sa v 27. minúte postaral slovenský obranca Dávid Krčík.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Futbalisti Karvinej prehrali v 11. kole českej Chance ligy na trávniku Pardubíc 1:2. O jediný gól hostí sa v 27. minúte postaral slovenský obranca Dávid Krčík.
FK Pardubice - MFK Karviná 2:1 (0:1)
Góly: 58. Patrák, 82. Tanko - 27. KRČÍK
/D. Krčík (Karviná) odohral celý zápas/
FK Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (1:1)
Góly: 23. Čermák - 45+1. Bílek, 71. Kozák, 83. Nyarko, ČK: 56. Peterka (Boleslav)
/J. Kadák (Dukla) hral do 60. minúty/
Chance liga - 11. kolo:
FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:0
/M. Králik odohral celý zápas - M. Šviderský odohral celý zápas, F. Vaško hral do 18. minúty, P. Blahút hral do 86. minúty, M. Koscelník hral od 59. minúty/
