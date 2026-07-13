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Krebs sa vyhol arbitráži, podpísal s Buffalom nový štvorročný kontrakt
Majstrovi sveta z roku 2023 vypršal po konci minulej sezóny dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 1,45 mil. dolárov.
Autor TASR
Buffalo 13. júla (TASR) - Kanadský hokejista Peyton Krebs sa ako obmedzený voľný hráč dohodol s klubom NHL Buffalo Sabres na predĺžení zmluvy. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal nový štvorročný kontrakt v celkovej výške 18 miliónov dolárov a vyhol sa tak arbitráži naplánovanej na 1. augusta.
Krebs si ročne zarobí v priemere 4,5 milióna USD za sezónu. V uplynulom ročníku sa udomácnil v prvom útoku Sabres a v 82 zápasoch základnej časti nazbieral 12 gólov a 27 asistencií. V 13 dueloch play off pridal šesť bodov (2+4).
Majstrovi sveta z roku 2023 vypršal po konci minulej sezóny dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 1,45 mil. dolárov. Krebsa draftoval v roku 2019 klub Vegas Golden Knights v 1. kole z celkového 17. miesta, do Buffala prišiel v novembri 2021 spolu s Alexom Tuchom v rámci výmeny za Jacka Eichela. Informoval o tom portál TSN.ca.
Krebs si ročne zarobí v priemere 4,5 milióna USD za sezónu. V uplynulom ročníku sa udomácnil v prvom útoku Sabres a v 82 zápasoch základnej časti nazbieral 12 gólov a 27 asistencií. V 13 dueloch play off pridal šesť bodov (2+4).
Majstrovi sveta z roku 2023 vypršal po konci minulej sezóny dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 1,45 mil. dolárov. Krebsa draftoval v roku 2019 klub Vegas Golden Knights v 1. kole z celkového 17. miesta, do Buffala prišiel v novembri 2021 spolu s Alexom Tuchom v rámci výmeny za Jacka Eichela. Informoval o tom portál TSN.ca.