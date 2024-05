Kreider odhodil Tkachukov chránič a vyrovnal rekord Rangers

New York 31. mája (TASR) - Americký hokejový útočník Chris Kreider tretím gólom v oslabení v play off vyrovnal klubový rekord New Yorku Rangers, ktorý vytvoril Mark Messier. Zároveň je v tomto ukazovateli najúspešnejší spomedzi aktívnych hráčov spoločne s Joelom Armiom a Andrewom Coglianom. Kreider skóroval v početnej nevýhode v piatom finálovom zápase Východnej konferencie, keď poslal Rangers do vedenia 1:0, no tí napokon na domácom ľade podľahli Floride 2:3 a rovnakým pomerom na ňu strácajú aj v sérii.



Pre Rangers to bol už šiesty gól v oslabení v prebiehajúcom play off, čo je nový klubový rekord. Iba štyri tímy od roku 1984 dosiahli počas jednej vyraďovacej časti viac gólov v oslabení - Detroit, Philadelphia, Chicago v roku 1989, Vancouver v 1995 a Detroit v roku 2002 strelili po 7 gólov.



Kreider zabavil domácich fanúšikov aj netradičným gestom proti jednému z kľúčových útočníkov Floridy Matthewovi Tkachukovi, ktorého poznávacím znamením je žuvanie chrániča zubov. V úvode tretej tretiny sa s Tkachukom ocitli v potýčke, po ktorej sa Kreider dostal k súperovmu chrániču zubov a odhodil ho smerom k tribúne. Zastavilo ho až vysoké plexisklo mantinelu. V prípade, že by Tkachukov chránič predsa len skončil na tribúne, Kreider by dostal dodatočný trest za hodenie predmetu do hľadiska.



Fanúšikovia "jazdcov" naďalej veria, že Rangers napodobnia svoju cestu v play off z roku 1994. Pred 30 rokmi dosiahli svoj zatiaľ posledný triumf v Stanleyho pohári, pričom vo finále Východnej konferencie (proti New Jersey Devils) striedali víťazstvá s prehrami rovnako ako v doterajších piatich dueloch s Floridou. Po prehre v prvom zápase dvakrát zvíťazili, následne však neuspeli vo štvrtom stretnutí a po ňom prehrali aj piaty. Za stavu 2:3 na zápasy dvakrát zvíťazili a postúpili do finále, v ktorom zdolali Vancouver Canucks 4:3 na zápasy.