Kreider po 14 rokoch opúšťa NY Rangers, vymenili ho do Anaheimu

New York 12. júna (TASR) - Skúsený americký hokejista Chris Kreider sa v rámci NHL sťahuje z New Yorku Rangers do Anaheimu. „Jazdci“ vymenili 34-ročného útočníka spoločne s voľbou v 4. kole draftu za mladíka Careyho Terrancea a právo výberu v 3. kole draftu. Informoval o tom web televízie TSN.



Kreider opúšťa Rangers po dlhých štrnástich sezónach. Oba kluby viedli rozhovory o potenciálnej výmene dva dni. Trejd musel odobriť aj samotný hráč, lebo Anaheim bol pôvodne na 16-člennom zozname tímov, do ktorých nemohol byť vymenený.



Americký krídelník patril dlhé roky medzi ofenzívnych ťahúňov Rangers. Individuálne sa mu najviac vydarila sezóna 2021/22, v ktorej nastrieľal 52 gólov a zaznamenal 77 bodov v 81 zápasoch. V ročníkoch 2014/15 a 2023/24 získal s mužstvom Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti. Jeho produktivita však v minulej sezóne rapídne poklesla a v 68 dueloch základnej časti nazbieral iba 30 bodov (22+8), pričom Rangers prekvapujúco nepostúpili do play off.



Kreider si do Anaheimu, kde sa stretne aj s bývalým spoluhráčom a niekdajším kapitánom Rangers Jacobom Troubom, berie aj svoju zmluvu s priemerným ročným platom 6,5 milióna dolárov. Jej platnosť vyprší o dva roky. Jeho výmenou si Rangers uvoľnili priestor pod platovým stropom, pred otvorením trhu s voľnými hráčmi majú voľných približne 14,9 milióna dolárov. Anaheim, ktorý povedie od novej sezóny tréner Joel Quenneville, čaká na postup do play off už sedem rokov.



Terrancea si vybrali Ducks v drafte pred dvoma rokmi v 2. kole. Dvadsaťročný center čaká na svoj debut v zámorskej profilife, v minulej sezóne si v drese Erie Otters pripísal v 45 zápasoch juniorskej OHL 20 gólov a 19 asistencií.