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Kreis skončil na striedačke Nemecka, Künast: Vývoj tímu stagnoval
Kreis bol vo funkcii hlavného kormidelníka od sezóny 2022/2023. Práve na jej konci Nemci siahali na zisk titulu majstrov sveta, keď prehrali až vo finále s Kanadou (2:5).
Autor TASR
Mníchov 5. júna (TASR) - Hokejový tréner Harold Kreis skončil na striedačke nemeckej reprezentácie. Stalo sa tak po tom, čo Nemecko druhýkrát za sebou pod jeho vedením nepostúpilo do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Pokles formy nemeckého národného tímu prišiel po prekvapivom zisku striebra na MS 2023 v Tampere a Rige.
Kreis bol vo funkcii hlavného kormidelníka od sezóny 2022/2023. Práve na jej konci Nemci siahali na zisk titulu majstrov sveta, keď prehrali až vo finále s Kanadou (2:5). „Spolupráca s Haroldom bola vždy charakterizovaná dôverou, otvorenosťou a vzájomným rešpektom. Bola vynikajúca aj na osobnej úrovni. Preto nebolo toto rozhodnutie pre nás ľahké. Zároveň vidíme, že vývoj mužskej reprezentácie v poslednom čase stagnoval, a toto celkové športové zhodnotenie nakoniec viedlo k nášmu rozhodnutiu,“ uviedol športový riaditeľ Christian Künast vo vyhlásení Nemeckého hokejového zväzu.
Nemci prehrali vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne vo februári so Slovenskom 2:6. „Posledné tri roky s reprezentáciou boli výnimočným obdobím, na ktoré spomínam s veľkou vďakou,“ povedal Kreis a zaželal zväzu a tímu všetko najlepšie pri budúcich výzvach. Šesťdesiatsedemročný kouč vlani predĺžil zmluvu do roku 2027, kedy sa bude svetový šampionát konať v Nemecku, pripomenula agentúra DPA.
Kreis bol vo funkcii hlavného kormidelníka od sezóny 2022/2023. Práve na jej konci Nemci siahali na zisk titulu majstrov sveta, keď prehrali až vo finále s Kanadou (2:5). „Spolupráca s Haroldom bola vždy charakterizovaná dôverou, otvorenosťou a vzájomným rešpektom. Bola vynikajúca aj na osobnej úrovni. Preto nebolo toto rozhodnutie pre nás ľahké. Zároveň vidíme, že vývoj mužskej reprezentácie v poslednom čase stagnoval, a toto celkové športové zhodnotenie nakoniec viedlo k nášmu rozhodnutiu,“ uviedol športový riaditeľ Christian Künast vo vyhlásení Nemeckého hokejového zväzu.
Nemci prehrali vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne vo februári so Slovenskom 2:6. „Posledné tri roky s reprezentáciou boli výnimočným obdobím, na ktoré spomínam s veľkou vďakou,“ povedal Kreis a zaželal zväzu a tímu všetko najlepšie pri budúcich výzvach. Šesťdesiatsedemročný kouč vlani predĺžil zmluvu do roku 2027, kedy sa bude svetový šampionát konať v Nemecku, pripomenula agentúra DPA.