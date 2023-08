Krejčí nebude pokračovať v Bostone, kariéru zatiaľ neukončil

Boston 14. augusta (TASR) - Český hokejista David Krejčí nebude pokračovať v ďalšej sezóne v NHL, no kariéru zatiaľ neukončil. Tridsaťsedemročný útočník odohral v drese Bostonu Bruins šestnásť sezón.



Skúsený center sa po pôsobení v drese HC Olomouc vrátil pred začiatkom sezóny 2022/2023 do Bostonu a s vedením "medveďov" podpísal ročný kontrakt. Krejčího draftovali Bruins v roku 2004 zo 63. pozície (2. kolo) a v roku 2011 pomohol tímu k triumfu v Stanleyho pohári. V základnej časti NHL odohral 1032 zápasov, v ktorých získal 786 kanadských bodov (231+555). Ešte lepší bodový priemer dosiahol v play off, v ktorej má na konte 160 stretnutí so ziskom 128 bodov (43+85).



"Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval celej organizácii Bruins za to, že vo mňa stále verili a dali mi možnosť byť súčasťou tejto úžasnej rodiny toľko rokov. Keď som bol v roku 2004 draftovaný, netušil som, že budem pracovať s takými neuveriteľnými a zanietenými ľuďmi. Doviedli nás do troch finále o zisk Stanleyho pohára a v roku 2011 sme dosiahli najvyšší cieľ. V celej organizácii som nadviazal mnoho skvelých priateľstiev. Vždy ste tu boli pre mňa, keď som niečo potreboval, a vždy tu budem pre vás. Chcem sa poďakovať aj médiám a fanúšikom Bruins. Vždy ste sa ku mne správali len s rešpektom a ja vám budem navždy vďačný," povedal Krejčí vo vyhlásení pre oficiálnu stránku klubu.



Podľa českých médií Krejčího ešte láka účasť na domácich májových MS v Prahe a Ostrave a je možné, že sa v nadchádzajúcej sezóne predstaví aj v českej extralige. Mohol by sa vrátiť do Olomouca alebo podpísať zmluvu s Pardubicami, kde hral počas lockoutu v sezóne 2012/13.