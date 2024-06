Krejčí prestúpil zo Sparty do Girony

Praha 14. júna (TASR) - Český futbalista Ladislav Krejčí si od novej sezóny zahrá v španielskej La Lige. Dvadsaťpäťročný stopér zamieril z majstrovskej Sparty Praha do Girony, s katalánskym klubom podpísal päťročný kontrakt.



Krejčí pôsobil v Sparte uplynulých päť rokov, počas ktorých sa vypracoval na jedného z kľúčových hráčov a kapitána tímu. S pražským klubom vybojoval dva majstrovské tituly (2023, 2024) a dvakrát triumfoval v Českom pohári (2020, 2024). "Toto je moment, po ktorom túži každý futbalista, ktorý má sny a ciele. Odchádzam s čistým svedomím a plný radosti. Odchádzam ako šampión," citoval Čecha portál iSport.cz.



Podľa hráčovho agenta Pavla Pasku bolo ponúk viac: "Dostal viac ponúk, ale nakoniec uňho zvíťazila Girona. Veríme, že to bude preňho dobrý angažmán a stabilný klub, v ktorom sa presadí." Girona obsadila v sezóne 2023/2024 tretie miesto v tabuľke La Ligy, v novom ročníku sa tak predstaví aj v Lige majstrov.



Krejčí si momentálne plní reprezentačné povinnosti, s českým tímom odcestoval na ME v Nemecku a predpokladá sa, že na šampionáte bude nastupovať v základnej zostave. V základnej F-skupine sa Česi postupne predstavia proti Portugalsku, Gruzínsku a Turecku.