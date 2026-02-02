Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krejčí sa po výmene sťahuje z Atlanty do Portlandu

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Aktuálne jediný Čech v najprestížnejšej basketbalovej lige strávil v Atlante štyri sezóny a v prebiehajúcej mal priemer 9 bodov na zápas.

Portland 2. februára (TASR) - Český basketbalista Vít Krejčí už nebude v NBA hrať za Atlantu Hawks, klub ho v nedeľu vymenil do Portlandu Trail Blazers. Aktuálne jediný Čech v najprestížnejšej basketbalovej lige strávil v Atlante štyri sezóny a v prebiehajúcej mal priemer 9 bodov na zápas, keď jeho percentuálna úspešnosť spoza trojkového oblúka 42,3 % patrila do prvej dvadsiatky ligy.

Atlanta si výmenou vytvorila priestor na súpiske a očakáva sa, že do uzávierky trejdov, ktorá je vo štvrtok o 21.00 stredoeurópskeho času, sa pokúsi získať výraznú posilu. Z Portlandu získala aj dva výbery v 2. kole draftu a pivota Duopa Reatha, ktorý za klub hrať nebude, pretože laboruje so zranením nohy do konca sezóny a končí mu platnosť kontraktu.

Portland hrá v tejto sezóne nad očakávania. Očakávalo sa, že bude okupovať spodné priečky, no je na 10. mieste Západnej konferencie a bojuje o účasť v play off. Krejčí má plne negarantovaný kontrakt do leta 2027. Informoval portál ESPN.
.

