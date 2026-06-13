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Krejčíková postúpila do finále turnaja WTA v Hertogenboschi
V semifinále si ako nasadená osmička poradila s Magdou Linetteovou z Poľska 6:3 a 7:6 (4).
Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. V semifinále si ako nasadená osmička poradila s Magdou Linetteovou z Poľska 6:3 a 7:6 (4).
ženy - dvojhra - semifinále:
Barbora Krejčíková (ČR-8) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 7:6 (4)
Barbora Krejčíková (ČR-8) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 7:6 (4)