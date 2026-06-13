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Sobota 13. jún 2026
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Krejčíková s Montgomeryovou zabojujú o titul v Hertogenboschi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V semifinále si Češka ako nasadená osmička poradila s Magdou Linetteovou z Poľska 6:3 a 7:6 (4) a Montgomeryová zdolala Austrálčanku Ajlu Tomljanovicovú 6:4, 6:2.

Autor TASR
Hertogenbosch 13. júna (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková a Američanka Robin Montgomeryová postúpili do finále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. V semifinále si Češka ako nasadená osmička poradila s Magdou Linetteovou z Poľska 6:3 a 7:6 (4) a Montgomeryová zdolala Austrálčanku Ajlu Tomljanovicovú 6:4, 6:2.



ženy - dvojhra - semifinále:

Robin Montgomeryová (USA) - Ajla Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:2, Barbora Krejčíková (ČR-8) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 7:6 (4)
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