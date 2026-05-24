Krejčíková skončila v 1. kole dvojhry na rakete Baptisteovej
Autor TASR
Paríž 24. mája (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa ako prvá prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej pätnástky Španielku ruského pôvodu Oxanu Selechmetevovú hladko 6:2, 6:3. V tomto roku má Kosťuková na antuke výbornú formu, začiatkom mája triumfovala na podujatí WTA 1000 v Madride.
Víťazstvo nad Selechmetevovou venovala Ukrajine. „Som neskutočne hrdá na môj dnešný výkon. Bol to pre mňa jeden z najťažších duelov v živote. Dnes ráno totiž dopadla raketa iba 100 metrov od domu mojich rodičov. Som šťastná, že som v 2. kole. Dala som do toho srdce, všetky moje myšlienky teraz smerujú k ľuďom na Ukrajine,“ uviedla Kosťuková pre akreditované médiá. V 2. kole ju čaká Američanka Katie Volynetsová, ktorá zvíťazila nad domácou Francúzkou Clarou Burelovou 6:3, 6:1.
Cez úvodnú prekážku prešla aj Švajčiarka Belinda Benčičová. Na centri Philippa Chatriera si ako nasadená jedenástka poradila s rakúskou kvalifikantkou Sinjou Krausovou 6:2, 6:3. Helvétka so slovenskými koreňmi sa v 2. kole stretne s Američankou Caty McNallyovou, ktorá vyradila Austrálčanku Ajlu Tomljanovičovú 3:6, 7:6 (5), 6:3. Benčičovej singlovým maximom vo francúzskej metropole je doposiaľ 3. kolo z rokov 2019 a 2022.
S turnajom sa rozlúčila Češka Barbora Krejčíková, šampiónka z roku 2021 prehrala s Američankou Hailey Baptisteovou nasadenou ako číslo 26 v troch setoch 7:6 (7), 6:7 (6), 2:6.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Hailey Baptisteová (USA-26) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:7 (7), 7:6 (6), 6:2, Magda Linetteová (Poľ.) - Tereza Valentová (ČR) 6:2, 6:4, 7:6 (11:9), Katie Volynetsová (USA) - Clara Burelová (Fr.) 6:3, 6:1, Julia Starodubcevová (Ukr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:1, Wang Si-jü (Čína) - Danka Koviničová (ČH) 6:3, 6:1, Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Sinja Krausová (Rak.) 6:2, 6:3, Caty McNallyová (USA) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 3:6, 7:6 (5), 6:3, Wang Sin-jü (Čína-32) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:3, 3:6, 6:4, Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Oxana Selechmetevová (Šp.) 6:2, 6:3, Marie Bouzková (ČR-27) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 6:1
