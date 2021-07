Krejčíková so Siniakovou sa prebojovali do finále štvorhry

ženy - štvorhra - semifinále:



Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (ČR-1) - Jelena Vesninová, Veronika Kudermetovová (ROC) 6:3, 3:6, 10:6

Tokio 29. júla (TASR) - České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si na OH v Tokiu zahrajú o zlato v ženskej štvorhre. Najvyššie nasadená dvojica zdolala vo štvrtkovom semifinále ruský pár Jelena Vesninová, Veronika Kudermetovová 6:3, 3:6 a 10:6.Krejčíková so Siniakovou sa stávajú špecialistkami na supertajbrejk do 10 bodov, zvládli ho už tretíkrát za sebou.