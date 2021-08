Krejčíková so Siniakovou získali zlato v ženskej štvorhre

ženy- štvorhra - finále:



Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (ČR-1) - Viktorija Golubicová, Belinda Benčičová (Švajč.) 7:5, 6:1

Tokio 1. augusta (TASR) - České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou získali na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily v ženskej štvorhre. Vo finále ako nasadené jednotky zdolali švajčiarsky pár Viktorija Golubicová, Belinda Benčičová 7:5, 6:1. Bronz vybojovali Brazílčanky Luisa Stefaniová s Laurou Pigossiovou.V prvom sete finálového duelu ženského debla si všetky hráčky držali svoje podanie až do stavu 5:5. V jedenástom geme Golubicová stratila servis a Češky dotiahli úvodné dejstvo do úspešného konca. Druhý set už bol v réžii deblových šampióniek Roland Garros, ktoré vybojovali pre Česko historicky prvé tenisové zlato v ére samostatnosti. Benčičová získala v Tokiu druhý cenný kov, v sobotu sa Švajčiarka so slovenskými koreňmi stala olympijskou šampiónkou vo dvojhre.