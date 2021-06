Krejčíková už nie je len deblová špecialistka: Obrovská motivácia

Paríž 13. júna (TASR) – Česká tenistka Barbora Krejčíková sa konečne môže zbaviť nálepky špecialistky na štvorhru. Pred štartom grandslamového Roland Garros mala na konte rovnaký počet deblových titulov ako víťazných jednotlivých zápasov vo dvojhre na turnajoch veľkej štovrky. Na parížskej antuke však postúpila až do finále, v ktorom zdolala Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú a získala najcennejšiu trofej v doterajšej kariére.



"Budem pracovať ešte tvrdšie. Toto víťazstvo je pre mňa obrovská motivácia. Chcem si skrátka užívať tenis a všetko s ním spojené,“ povedala 25-ročná Češka. Ešte pred rokom a pol nepatrila v singlovom rebríčku ani do prvej stovky. Zlom nastal minulú sezónu, keď ju na turnaji v Dubaji zastavila až vo finále Španielka Garbine Muguruzová. Prvý titul v dvojhre tak prišiel až tesne pred štartom Roland Garros a po triumfe v Štrasburgu išla do Paríža vlakom už ako 33. hráčka svetového poradia.



Na celkový triumf pretavila svoju piatu účasť na grandslame, keď v Paríži nadviazala na víťazstvo krajanky Hany Mandlíkovej spred 40 rokov. "Je mi jasné, že veľa vecí sa teraz zmení. Ja však vo vnútri stále zostanem malým dievčatkom z Ivančíc, ktoré začalo s tenisom pri betónovej stene,“ povedala Krejčíková.



V pondelok sa v rebríčku posunie na 15. priečku, zahrá si dvojhru na olympiáde v Tokiu a je už takmer isté, že sa premiérovo predstaví aj na Turnaji majsteriek. Ešte v nedeľu však môže k triumfu v dvojhre pridať aj víťazstvo vo štvorhre. S krajankou Kateřinou Siniakovou vyzve od 11:30 americko-poľský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Iga Swiateková.