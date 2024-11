Krejčíková zdolala Gauffovú a na MS WTA postúpila do semifinále

MS WTA Tour - B-skupina:



tabuľka B-skupiny:



1. Barbora Krejčiková (ČR 3 2 1 5:2



2. Corj Gauffová (USA) 3 2 1 4:2



3. Iga Swiateková (Poľ,) 3 2 1 4:3



4. Darja Kasatkinová (Rus.) 1 0:1 0:2



5. Jessica Pegulová (USA) 2 0:2 0:4

Rijád 7. novembra (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala poslednou semifinalistkou MS WTA Tour v Rijáde. V záverečnom vystúpení v B-skupine zdolala Američanku Cori Gauffovú 7:5, 6:4 a spoločne s vlaňajšou šampiónkou US Open postúpila medzi elitné kvarteto. Krejčíková vyhrala skupinu, pre Poľku Igu Swiatekovú sa turnaj skončil.Nasadenej dvojke nepomohlo ani hladké víťazstvo 6:0, 6:1 nad ruskou náhradníčkou Dariou Kasatkinovou. V konečnej tabuľke mala totiž horší pomer setov ako Krejčíková i Gauffová a skončila až tretia. Češka sa v piatkovom semifinále stretne s olympijskou šampiónkou z OH 2024 v Paríži Číňankou Čeng Čchin-wen. Gauffovú čaká svetová i nasadená jednotka Bieloruska Arina Sobolenková.Krejčíková bola po postupe do semifinále nadšená. "uviedla wimbledonská víťazka v pozápasovom interview.