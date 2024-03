Kremeľ kritizuje vylúčenie Rusov a Bielorusov z ceremoniálu OH2024

Moskva 20. marca (TASR) - Kremeľ skritizoval utorkové rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vylúčiť ruských a bieloruských športovcov z otváracieho ceremoniálu OH v Paríži. Podľa hovorcu Moskvy Dmitrija Peskova to škodí olympijským myšlienkam.



Športovci z Ruska a Bieloruska sa môžu zúčastniť na OH 2024 len pod neutrálnou vlajkou. Práve to má byť dôvodom rozhodnutia MOV, podľa ktorého nemôžu títo športovci na nástupe výprav reprezentovať svoju krajinu, keďže budú na olympiáde súťažiť individuálne. "Určite to vnímame negatívne. Škodí to myšlienkam olympizmu a porušuje záujmy olympijských športovcov. Nepochybne je to v rozpore so základnou ideológiou olympijského hnutia a absolútne to poškodzuje povesť MOV," citovala Peskova agentúra DPA.



Otvárací ceremoniál je na programe 26. júla a nástup krajín sa nebude konať na štadióne, ako býva zvykom. Namiesto toho sa budú športovci plaviť na lodiach na rieke Seina. O účasti Rusov a Bielorusov na záverečnom ceremoniáli, ktorý sa bude konať 11. augusta, sa podľa MOV rozhodne v správnom čase.