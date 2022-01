Kretzschmar má obavy o šampionát, kritizuje účasť divákov: Šialené

Bratislava 13. januára (TASR) - Bývalý úspešný nemecký reprezentant Stefan Kretzschmar má obavy, že koronavírus výrazne zasiahne do priebehu ME hádzanárov na Slovensku a Maďarsku. Strieborný medailista z OH 2004 si myslí, že môže byť ohrozená regulárnosť turnaja a kritizoval aj divácku účasť v čase rýchlo sa šíriaceho variantu omikron.



"Už mám obavy. Pri každodenne zverejňovaných covid listinách už prestáva byť otázkou, kto sa stane majstrom Európy za regulárnych podmienok, ale kto sa s touto situáciou najlepšie vysporiada," povedal v rozhovore pre nemecký denník Tagesspiegel 48-ročný Kretzschmar. Ten momentálne pôsobí ako športový riaditeľ bundesligového klubu Füchse Berlín a počas prenosov zo šampionátu spolupracuje ako expert pre strímovaciu službu sportdeutschland.TV.



Kretzschmara znepokojuje aj skutočnosť, že na zápasy ME budú môcť prísť v čase novej periódy pandémie na tribúny diváci: "Keď si človek pozrie celosvetový vývoj a potom počuje, že na Slovensku je povolené zaplnenie hál na 25 percent a v Maďarsku dokonca neexistujú žiadne obmedzenia, musí z toho mať strach a obavy. Toto je šialená konštelácia."



Koronavírus výrazne zasiahol do kádrov viacerých účastníkov ME a okresal aj počet prípravných stretnutí pred šampionátom. Preto panuje aj napriek striktnému hygienickému protokolu Európskej hádzanárskej federácie okolo turnaja neistota. "Sme opäť v bode, keď presne nevieme, ako túto situáciu riešiť. Samozrejme, že sa všetci cítime trochu nepríjemne, pretože nevieme, čo je naozaj bezpečné. Ale to sa netýka iba nás športovcov," uviedol Kretzschmar podľa agentúry DPA.