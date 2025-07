Krídelník Baena podpísal päťročnú zmluvu s Atleticom Madrid

Madrid 2. júla (TASR) - Španielsky futbalista Alex Baena podpísal zmluvu s Atleticom Madrid. Dvadsaťtriročný krídelník sa s klubom dohodol na päťročnom kontrakte, predtým pôsobil vo Villarreale.



Cena transferu nebola zverejnená, no podľa tamojších médií bol v hodnote takmer 50 miliónov eur. Baena je odchovancom Villarrealu - do akadémie prišiel v roku 2011 a za áčko si odbil debut v júli 2020. O rok neskôr prispel k zisku Európskeho pohára a ďalšiu sezónu strávil na hosťovaní v Girone, kde pomohol k postupu tímu do najvyššej španielskej súťaže. Celkovo odohral za „žltú ponorku“ 148 zápasov s 26 gólmi a 40 asistenciami. Tých zaznamenal v uplynulom ročníku 14, čo bol najvyšší počet v súťaži. Vlani bol okrem toho súčasťou reprezentácie, ktorá získala európsky titul, celkovo zaznamenal za Španielov desať štartov a dva góly. Premiérový strelil pri debute v septembri 2023 na pôde Cypru po prvom dotyku s loptou.



Atletico obsadilo v uplynulej sezóne La Ligy tretie miesto a zaistilo si účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Baena hral v minulosti okrem EL aj Konferenčnú ligu, účinkovanie v milionárskej súťaži by preňho bolo premiérové. Informácie priniesli agentúry AFP a DPA.