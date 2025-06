Krídelník Henrique sa sťahuje z Marseille do Interu Miláno

Miláno 7. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Luis Henrique sa stal novou posilou Interu Miláno. Krídelník sa presunul do Talianska z Marseille, s talianskym klubom sa dohodol na kontrakte do 30. júna 2030. Klub o tom informoval v sobotu na oficiálnej webovej stránke.



Dvadsaťtriročný Henrique naskočil za francúzsky klub do 108 stretnutí. V januári 2024 sa vrátil z hosťovania v Botafogu, počas uplynulej sezóny zaznamenal v lige sedem gólov a osem asistencií. Podľa talianskych médií Inter za jeho služby zaplatil 23 miliónov eur.



Pred MS klubov v USA ide už o druhého hráča, ktorý doplnil káder finalistu Ligy Majstrov. Chorvátsky stredopoliar Petar Sučič sa pripojil k tímu z Dinama Záhreb. „Nerazzurri“ by mali v najbližších dňoch oznámiť aj príchod nového kormidelníka Cristiana Chivua. Rumun nahradí vo funkcii Simoneho Inzaghiho, ten povedie saudskoarabský Al Hilal.