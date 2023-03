Krídelník Knicks Randle pre zranenie zrejme nestihne štart play off

New York 31. marca (TASR) - Americký basketbalista Julius Randle vynechá pre podvrtnutý členok zvyšok základnej časti NBA. Účasť dvadsaťosemročného krídelníka New York Knicks v play off je nateraz otázna, informovala AP.



Randle sa zranil v stredu pri víťazstve na domácej palubovke nad Miami Heat (101:92). Klub v stanovisku uviedol, že sa podrobí opätovnému vyšetreniu dva dni pred plánovaným začiatkom play off, ktoré je na programe od 15. apríla.



V tejto sezóne Randle odohral všetkých 77 zápasov s bilanciou 25,1 bodu a 10 doskokov na stretnutie.