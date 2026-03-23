Pondelok 23. marec 2026
Krídelník Lipska Diomande bude chýbať Pobrežiu Slonoviny pre zranenie

.
Na snímke vpravo Yan Diomande. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lipsko 23. marca (TASR) - Futbalista bundesligového RB Lipsko Yan Diomande bude chýbať reprezentácii Pobrežia Slonoviny v nadchádzajúcich zápasoch pred majstrovstvami sveta pre zranenie ramena. V pondelok to oznámil nemecký klub.

Pre 19-ročného krídelníka ide o komplikáciu zatiaľ vydarenej sezóny, v ktorej si po júlovom príchode do Lipska pripísal 10 gólov a 7 asistencií v 26 zápasoch Bundesligy. Klub uviedol, že Diomande utrpel poranenie puzdra ľavého ramena pri piatkovom víťazstve Lipska 5:0 nad Hoffenheimom a zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude mimo hry. „Po diskusiách medzi všetkými zúčastnenými bolo dohodnuté, že útočník sa počas reprezentačnej prestávky nepripojí k Pobrežiu Slonoviny, aby sa mohol naplno sústrediť na svoju rekonvalescenciu,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu.

Diomande, ktorý vyrastal na Floride a neskôr pôsobil v španielskom Leganes, strelil tri góly v deviatich zápasoch za Pobrežie Slonoviny. Reprezentácia má na programe prípravné zápasy proti Kórejskej republike v sobotu a o tri dni neskôr proti Škótsku. Pobrežie Slonoviny sa na MS predstaví v E-skupine spolu s Ekvádorom, Nemeckom a Curacaom.
.

Neprehliadnite

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?