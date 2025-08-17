< sekcia Šport
Krídelník Ouattara je rekordnou posilou Brentfordu
Pred prestupom do Anglicka zaujal futbalovú Európu vo francúzskom Loriente.
Autor TASR
Londýn 17. augusta (TASR) - Futbalový krídelník Dango Ouattara prestúpil v rámci anglickej Premier League z Bournemouthu do Brentfordu. Dvadsaťtriročný reprezentant Burkiny Faso podpísal s klubom zo západného Londýna päťročnú zmluvu s opciou na jej predĺženie o ďalší rok. Brentford na svojom webe uviedol, že prestupová čiastka je v rámci klubu rekordná.
Podľa talianskeho novinára Fabrizia Romana zinkasuje AFC Bournemouth 42 miliónov libier. Ouattara hral za „čerešne“ od januára 2023 a v 88 zápasoch si pripísal 11 gólov a 9 asistencií. Na konte má 30 štartov a 10 gólov v drese Burkiny Faso. Pred prestupom do Anglicka zaujal futbalovú Európu vo francúzskom Loriente.
„Sme veľmi radi, že sme Danga získali. Vedeli sme o ňom a prekvapilo nás, že by mohol byť dostupný. Keď sme sa dozvedeli, že jeho podpis je reálny, sústredili sme sa na to, aby sme ho získali. Oslovili nás jeho skúsenosti s Premier League, aj keď je stále mladý. Zatiaľ však nenašiel herný rytmus, pretože nemal pravidelný čas na ihrisku. Zároveň zapadá do nášho herného štýlu a prináša niečo, čo nám v útoku chýbalo. A doplní to, čo už v tíme máme. Fanúšikovia si ho zamilujú. Je to typ hráča, ktorý ich postaví zo sedadiel,“ vyjadril sa pre klubový web tréner Brentfordu Keith Andrews.
„Po odchode Bryana Mbeuma sme hľadali hráča do ofenzívy a myslíme si, že Dango je perfektná posila. Toto leto nastalo viac zmien ako v minulých rokoch, ale vždy keď nás nejaký hráč opustí, dokážeme priniesť extrémne silnú náhradu. A Dango je toho najnovším príkladom,“ doplnil Phil Giles, športový riaditeľ Brentfordu. „Včely“ čaká prvý zápas v novej sezóne Premier League v nedeľu o 15.00 h na štadióne Nottinghamu Forest.
