Kriechmayr triumfoval v super-G v Beaver Creeku, Odermatt piaty
Autor TASR
Beaver Creek 5. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr triumfoval v piatkovom super-G Svetového pohára v americkom Beaver Creeku. Tridsaťštyriročný zjazdár vyhral s náskokom 56 stotín pred Nórom Fredrikom Möllerom a slávil prvý triumf v sezóne, celkovo už 19. v prestížnom seriáli. Ďalší pretekári mali v premenlivých podmienkach už vyše sekundový odstup na víťaza, tretí skončil ďalší Rakúšan Raphael Haaser (+1,03).
Súťaž sa mala pôvodne konať v sobotu, ale organizátori ju presunuli o deň skôr pre priaznivejšiu predpoveď počasia. Poveternostné podmienky však neboli v piatok najlepšie. Na zjazdovke Birds of Prey sa menilo počasie, fúkal vietor, postupne silnelo sneženie a jazdci s vyššími štartovými číslami mali stále horšie podmienky. Kriechmayr mal šťastie na relatívne dobrú viditeľnosť, vyšiel mu najmä horný úsek, kde sa mu nikto z konkurentov nedokázal ani priblížiť a vytvoril si rozhodujúci náskok. Skúsený Rakúšan sa tak mohol v cieli radovať z jubilejného desiateho víťazstva v superobrovskom slalome. „Trať bola rýchla iba do štartového čísla 14, potom to už bolo náročné. Samozrejme, teším sa z môjho výkonu, ale bolo by to krajšie, ak by boli podmienky pre všetkých férové až do konca,“ citoval portál laola1.at Kriechmayra, ktorý dosiahol prvý triumf od februára 2024.
Víťaz z Copper Mountain, obhajca veľkého glóbusu i malého za super-G Marco Odermatt obsadil piate miesto, Švajčiar stratil na víťaza 1,23 s.
