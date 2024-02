Kriechmayr vyhral super-G v Kvitfjelli, znížil manko na Odermatta

výsledky super-G SP mužov v Kvitfjelli:



1. Vincent Kriechmayr (Rak.) 1:09,23 min., 2. Jeffrey Read (Kan.) +0,17 s, 3. Marco Odermatt (Švaj.) a Dominik Paris (Tal.) obaja +0,19, 5. Cameron Alexander (Kan.) +0,21, 6. Guglielmo Bosca a Pietro Zazzi (obaja Tal.) +0,31, 8. Arnaud Boisset (Švaj.) +0,34, 9. Raphael Haaser (Rak.) +0,35, 10. Mattia Casse (Tal.) +0,41







celkové poradie SP (po 27 z 38 súťaží):



1. Odermatt 1602 b., 2. Cyprien Sarrazin (Fr.) 684, 3. Manuel Feller (Rak.) 669, 4. Kriechmayr 667, 5. Loic Meillard (Švaj.) 514, 6. Paris 499, ..., 129. Andreas ŽAMPA (SR) 7







poradie v super-G (6 z 7):



1. Odermatt 450, 2. Kriechmayr 369, 3. Haaser 251, 4. Bosca 204, 5. Sarrazin 174, 6. Nils Allegre (Fr.) 171



Kvitfjell 18. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr triumfoval v nedeľnajšom super-G v nórskom Kvitfjelli a slávil druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. Druhý skončil Kanaďan Jeffrey Read s mankom 17 stotín sekundy. Vo vyrovnaných pretekoch skončili tretí Švajčiar a vedúci muž celkového poradia Marco Odermatt a Dominik Paris z Talianska (+0,19 s).Organizátori pre zhoršenú viditeľnosť posunuli štart pretekov nižšie. Kriechmayr strácal na treťom medzičase ešte viac ako tri desatiny, no najlepšie mu vyšla záverečná pásaž, bol v nej najrýchlejší a dokázal zdolať Reada, ktorý bol dovtedy na čele. Rakúšan dosiahol 18. víťazstvo v pretekoch SP a deviate v superobrovskom slalome. Vďaka triumfu znížil manko v priebežnej klasifikácii super-G na Odermatta, Švajčiar má pred finálovou súťažou v Saalbachu k dobru 81 bodov.uviedol Kriechmayr do mikrofónu FIS. Vyjadril sa aj k teoretickej možnosti získať malý glóbus v superobrovskom slalome: "Nie je tam už šanca. Marko jazdí fantasticky a má to výborne rozbehnuté. Niečo som síce stiahol, no je to tesne pod sto bodov. Musel by som vyhrať a spoliehať sa na to, že Odermatt nebude bodovať. V tejto chvíli to je nereálne," dodal.Veľkým prekvapením bolo umiestnenie Pietra Zazziho. Talian štartoval s číslom 50, no za pódiom zaostal iba o 12 stotín. Zaznamenal najlepší výsledok v kariére, keď vylepšil svoje doterajšie maximum z Bormia. V talianskom stredisku skončil 28. decembra minulého roka v zjazde na 18. priečke. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Odermatt mieri jasne aj za obhajobou veľkého glóbusu za celkové prvenstvo v SP. Suverén tejto sezóny má v priebežnom poradí pred záverečnými jedenástimi individuálnymi súťažami náskok 918 bodov pred druhým Cyprienom Sarrazinom. Francúz opäť chýbal na štarte, keď doplatil v tréningu na pád, pri ktorom si poranil lýtko. Okrem nedeľňajších pretekov vynechal už sobotňajší zjazd.Muži sa najbližšie predstavia v Palisades Tahoe, v americkom stredisku ich čakajú ďalší víkend obrovský slalom a slalom (24.-25. februára).