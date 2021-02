Kriechmayr získal druhé zlato, po super-G vyhral aj zjazd

Výsledky zjazdu mužov na MS v Cortine d'Ampezzo:

1. Vincent Kriechmayr (Rak.) 1:37,79 min.,

2. Andreas Sander (Nem.) +0,01 s,

3. Beat Feuz (Švaj.) +0,18,

4. Dominik Paris (Tal.), Marco Odermatt (Švaj.) obaja +0,65,

6. Christof Innerhofer (Tal.) +0,90,

7. Nils Allegre (Fr.) +0,97,

8. Kjetil Jansrud (Nór.) +1,02,

9. Carlo Janka (Švaj.) +1,08,

10. Bryce Bennett (USA), Henrik Roea (Nór.) obaja +1,10, ...

31. Martin BENDÍK (SR) +5,23

Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr po super-G triumfoval na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo aj v zjazde. V nedeľnej súťaži zdolal o stotinu sekundy Nemca Andreasa Sandera, tretie miesto obsadil Švajčiar Beat Feuz s odstupom 0,18 s. Slovenský zástupca v kráľovskej disciplíne Martin Bendík skončil na 31. priečke (+5,23 s).Zjazdovka Vertigine má na šampionáte premiéru na medzinárodnej scéne a vo štvrtkovom superobrovskom slalome narobila mužom obrovské problémy. Stavitelia trate preto na nej pripravili zavretú pasáž pred rovnomenným skokom i ďalšie zatočené úseky. Pretekári dosahovali vyššie rýchlosti ako v tréningoch, no na technickej trati na skokoch príliš nelietali.Vyhovovalo to práve Kriechmayrovi, ktorý opäť slávil úspech umnou jazdou, keď si postrážil najkritickejšie časti. S jednotkou nastavil medzičasy na porovnávanie a v cieli ho už nikto neprekonal. Vo veku 29 rokov sa po krajanovi Hermannovi Maierovi (Vail 1999) a Američanovi Bodem Millerovi (Bormio 2005) stal iba tretím lyžiarom, ktorý triumfoval na jednom šampionáte v oboch kĺzavých disciplínach.uviedol Kriechmayr. Okrem rýchlostného double z Cortiny má na konte aj striebro (super-G) a bronz (zjazd) z Are 2019. Pre Rakúsko vybojoval prvé zlato v zjazde od víťazstva Michaela Walchhofera v roku 2003.Sander štartoval s dvojkou a z celého poľa sa najviac priblížil Kriechmayrovi, na všetkých medzičasoch išiel na jeho úrovni a po dojazde sa za Rakúšana zaradil o jedinú stotinku. Po Romedovi Baumannovi v super-G získal pre Nemecko ďalšie pomerne prekvapujúce striebro. Ďalší sa už na trať vydal Talian Dominik Paris, ktorý na úvodných medzičasoch viedol, po "brzdách" v točivých bránkach pred skokom aj traverzom však nabral stratu a do cieľa ju nevymazal. Skončil štvrtý spoločne so Švajčiarom Marcom Odermattom (obaja +0,65 s) a po piatej pozícii v super-G si na domácich MS nevybojoval medailu ani v zjazde.citoval Parisa portál laola1.at.Rakúšan Matthias Mayer sa v náročnom traverze nezmestil do bránky a preteky nedokončil. Najväčší favoriti si pred štartom vybrali najnižšie nepárne čísla, so sedmičkou išiel Švajčiar Beat Feuz. Líder hodnotenia disciplíny vo Svetovom pohári a majster sveta spred štyroch rokov si do cieľovej pasáže po vysokom nájazde do kľúčového traverzu priniesol rýchlosť a sťahoval stratu, stačilo to na bronzovú priečku. Obhajca titulu Kjetil Jansrud z Nórska obsadil ôsme miesto s mankom 1,02 s.