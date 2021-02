Kriechmayr získal v super-G premiérové zlato

Výsledky super-G mužov na MS v Cortine d'Ampezzo:



1. Vincent Kriechmayr (Rak.) 1:19,41 min, 2. Romed Baumann (Nem.) +0,07 s, 3. Alexis Pinturault (Fr.) +0,38, 4. Brodie Seger (Kan.) +0,42, 5. Dominik Paris (Tal.) +0,55, 6. Matthias Mayer (Rak.) +0,60, 7. Matthieu Bailet (Fr.) +0,72, 8. Travis Ganong (USA) +0,75, 9. Andreas Sander (Nem.) +0,88, 10. Beat Feuz (Švaj.) +0,93, ... 31. Martin BENDÍK +5,44, Filip BALÁŽ (obaja SR) nedokončil

Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Vincent Kriechmayr sa premiérovo stal majstrom sveta, keď vo štvrtok v Cortine d'Ampezzo vyhral super-G. V talianskom stredisku zdolal o 7 stotín sekundy nemeckého reprezentanta Romeda Baumanna, tretí skončil Francúz Alexis Pinturault s odstupom 0,38 s. Slovák Martin Bendík obsadil 31. priečku (+5,44 s), Filip Baláž preteky nedokončil.Muži absolvovali svoju prvú súťaž na zjazdovke Vertigine a tá v kombinácii s traťou, ktorú staval taliansky tréner Alberto Ghidoni, narobila pretekárom obrovské problémy. Už vo vrchnej časti v pravotočivej zákrute po prudkom skoku Vertigine vypadli prví traja v štartovej listine. Do cieľa sa dostal až Kanaďan James Crawford so štvorkou, ani on sa však nevyhol veľkým ťažkostiam na inkriminovanom mieste a nenastavil relevantné medzičasy.Po ňom sa už vydal na trať Kriechmayr ako suverénny líder hodnotenia disciplíny v tejto sezóne Svetového pohára. Kritický úsek si postrážil, excelentne išiel v spodnej rovinatejšej pasáži a po striebre (super-G) a bronze (zjazd) z predchádzajúcich MS vo švédskom Are získal najcennejšiu medailu.povedal 29-ročný Rakúšan pre portál laola1.at.Tridsaťpäťročný veterán Baumann, ktorý v minulosti dlho pretekal za Rakúsko, uzavrel prvú dvadsiatku štartujúcich a najvýraznejšie a pomerne prekvapujúco sa priblížil k času Kriechmayra. Za svoju bývalú vlasť vyjazdil dva triumfy vo Svetovom pohári, bronz na MS (všetko v kombinácii) a dlho bol pevnou súčasťou kĺzavého tímu (v SP 5 pódioviek v zjazde a super-G). Na záver kariéry využil ponuku z Nemecka, kde je nižšia národná konkurencia a pre novú lyžiarsku vlasť vybojoval v utorok nečakanú medailu.Pinturault je jasný líder celkového poradia SP 2020/2021 a na najvyššie pozície môže pomýšľať v každej disciplíne, čo potvrdil hneď v úvodnej súťaži. Iba o štyri stotiny zaňho sa zaradil Kanaďan Brodie Seger, obhajca titulu a domáci spolufavorit Dominik Paris obsadil piatu priečku (+0,55 s).