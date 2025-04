Kriket: OH v roku 2028 so 6 mužskými a ženskými reprezentáciami

Los Angeles 10. apríla (TASR) - Súčasťou olympijských hier 2028 v Los Angeles bude aj kriket, ktorý sa vracia do programu po 128 rokoch. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) oznámil, že mužská a ženská časť tohto športu sa uskutoční formou turnaja medzi šiestimi tímami. Kritéria na postup na OH 2028 v krikete zatiaľ oznámené neboli.



Kriket je jeden z piatich nových, respektíve vracajúcich sa športov na OH 2028. V Los Angeles sa do programu dostal ešte flag futbal, lakros, squash a bejzbal/softbal. Informovala agentúra DPA.