Kriketový štadión v Brisbane zbúrajú a postavia nanovo pred OH 2032

Brisbane 24. novembra (TASR) - Kriketový štadión, ktorý predstavitelia Austrálskeho olympijského výboru (AOC) navrhli ako hlavné dejisko OH 2032, sa má zbúrať a postaviť nanovo. Prestavba športoviska v hodnote 2,7 miliardy austrálskych dolárov bude pokračovať hneď, ako vláda prijme správu o overení projektu.



"Správa o overení projektu posúdila štyri možné varianty rekonštrukcie a zistila, že demolácia a následná opätovná výstavba bude najlepšie riešenie pre mesto," uviedol Steven Miles, vicepremiér štátu Queensland pre agentúru AP.



Projekt zvýši kapacitu štadióna, známeho pod názvom Gabba, na 50.000 miest a prepojí ho s novou stanicou podzemnej železnice. Stavebné práce by sa mali začať v roku 2026 a dokončiť by sa mali v roku 2030. Počas výstavby sa dočasne premiestni aj popredný kriketový tím Brisbane Lions.