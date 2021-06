Krištof po troch rokoch opúšťa Kärpät Oulu

Oulu 29. júna (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof po troch sezónach opúšťa Kärpät Oulu. S vedením fínskeho klubu sa dohodol na predčasnom rozviazaní zmluvy, ktorá mala pôvodne platiť aj na ročník 2021/2022. Dvadsaťsedemročný center sa tak stal voľným hráčom a môže si hľadať iný tím, informovala oficiálna webstránka účastníka Liigy.



Krištof prišiel do Oulu z Nitry v roku 2018. Za Kärpät odohral počas troch rokov 165 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 83 bodov (28+55), v 22 súbojoch play off mal bilanciu 3+9. V sezóne 2018/2019 pomohol mužstvu k zisku strieborných medailí. V uplynulom ročníku fínskej Liigy si pripísal 24 bodov (10+14) v 57 stretnutiach základnej časti a dve asistencie v piatich dueloch play off. Štartoval aj na MS 2021 v Rige, kde Slovensko po ôsmich rokoch postúpilo do štvrťfinále. Na šampionáte zaznamenal v ôsmich zápasoch gól a asistenciu. "Klub sa chce poďakovať Mikimu za spoločne prežité roky a želáme mu v budúcnosti mnoho úspechov," uviedol Kärpät na svojom webe.



Nitriansky odchovanec si v minulosti vyskúšal najvyššiu fínsku súťaž aj v drese Sport Vaasa. Svoju krajinu reprezentoval i na MS 2018 a 2019 a predstavil sa aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.