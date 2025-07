Krištof sa po siedmich rokoch vrátil do rodnej Nitry

Nitra 14. júla (TASR) - Dres hokejistov HK Nitra bude po siedmich rokoch opäť obliekať slovenský reprezentant Michal Krištof. „Corgoni“ oznámili návrat 31-ročného útočníka prostredníctvom klubového webu a sociálnych sietí.



Krištofa vystrelilo do mužského hokeja práve pôsobenie v materskom klube. Počas mládežníckych ročníkov si vyskúšal päť rokov aj fínsky hokej a kariéru odštartoval v tamojšej druhej najvyššej súťaži Mestis. Odtiaľ sa v roku 2016 vrátil do Nitry a odohral za ňu dve kompletné sezóny. Nitrania v nich získali striebro a bronz. Dovedna odohral za „corgoňov“ 108 ligových stretnutí v základnej časti so ziskom 99 bodov (32+67). Ďalších 21 štartov pridal v play off a získal v nich 13 bodov (4+9).



Jeho výkony si všimli opäť na severe Európy. Tri sezóny strávil vo fínskom Kärpät Oulu, po ktorých rok obliekal dres Komety Brno. V rokoch 2022-2025 si zahral v KHL za Admiral Vladivostok a HK Soči. Uplynulú sezónu dohral vo švajčiarskom Langnau. Na konte má dovedna päť účastí na MS a dvakrát si zahral na ZOH. V roku 2022 bol súčasťou bronzového tímu v Pekingu.



Krištof obnoví spoluprácu s Matejom Paulovičom, ktorý patrí takisto medzi veľké posily vicemajstra súťaže. V sezóne 2017/18 hrali bok po boku v elitnom útoku Nitry a spolu nazbierali v dlhodobej časti 110 bodov, pričom obaja skončili v prvej päťke kanadského bodovania.