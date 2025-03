Kristoffersen získal glóbus za slalom, zvíťazil Haugan

výsledky slalomu SP mužov v Sun Valley:



1. Timon Haugan (Nór.) 1:43,61 min, 2. Clement Noel (Fr.) +0,03 s, 3. Fabio Gstrein (Rak.) +0,37, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,42, 5. Loic Meillard (Švaj.) +0,65, 6. Linus Strasser (Nem.) +1,34, 7. Benjamin Ritchie (USA) +1,63, 8. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +1,96, 9. Tanguy Nef (Švaj.) +2,03, 10. Steven Amiez (Fr.) +2,11







konečné poradie SP (37):



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1721 b, 2. Kristoffersen 1116, 3. Meillard 1076, 4. Franjo von Allmen (Švaj.) 836, 5. Haugan 821, 6. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 714







konečné poradie v slalome (12):



1. Kristoffersen 662 b, 2. Meillard 610, 3. Haugan 609, 4. Noel 606, 5. Alte Lie McGrath (Nór.) 474, 6. Pinheiro Braathen 373

Sun Valley 27. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen získal svoj štvrtý malý glóbus za slalom. Zisk cennej trofeje spečatil 4. miestom v záverečných pretekoch sezóny Svetového pohára. Vo finále v americkom Sun Valley triumfoval jeho krajan Timon Haugan pred druhým Francúzom Clementom Noelom (+0,03 s) a tretím Rakúšanom Fabiom Gstreinom (+0,37).Kristoffersen išiel do záverečných pretekov sezóny so 612 bodmi a náskokom 47 bodov pred konkurentom Švajčiarom Loicom Meillardom. Nórsky špecialista na točivé disciplíny sa priblížil ku glóbusu už v 1. kole, keď figuroval na treťom mieste so stratou 14 stotín na krajana Haugana. Druhý bol Noel (+0,10), Meillard zašiel ôsmy čas s mankom 1,68 sekundy.Švajčiarsky pretekár však predviedol v druhom kole najrýchlejšiu jazdu a priebežne sa dostal na čelo. Udržal sa na ňom až do záverečnej štvorice, keďže ho nezdolali Linus Strasser, Kristoffer Jakobsen a ani Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen. Jeho čas však pokoril Fabio Gstrein, čo znamenalo, že Kristoffersen by musel skončiť horšie ako siedmy, aby prišiel o glóbus. Nór spravil chybu už v úvode, no udržal sa na lyžiach, vrátil sa do tempa a v závere stiahol stratu. V cieli bol priebežne druhý, no hlavne pred Meillardom a mal istú malú guľu.Z víťazstva v záverečných pretekoch sezóny sa nakoniec tešil Haugan, ktorý zdolal o tri stotiny Noela a pripísal si tretí slalomový triumf v sezóne. Nórsky lyžiar sa vďaka tomu posunul na konečné tretie miesto v hodnotení disciplíny so stratou 53 bodov na Kristoffersena. Druhý Meillard mal o bod viac.