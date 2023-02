Kristoffersen majstrom sveta v slalome, striebro ide do Grécka

Courchevel/Méribel 19. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa stal novým majstrom sveta v slalome. V záverečnej súťaži šampionátu vo francúzskom Courchevel/Méribel figuroval po 1. kole až na 16. mieste, ale najlepšou druhou jazdou si došiel po zlato. Triumfoval s náskokom dvoch desatín pred AJ Ginnisom, ktorý sa postaral o historicky prvú medailu pre Grécko v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí. Bronz získal Talian Alex Vinatzer (+0,38). Slovák Martin Hyška nedokončil 1. kolo.



V prvom kole sa s nástrahami trate najlepšie vyrovnal Rakúšan Manuel Feller, ktorý zajazdil dynamicky a čisto a vybudoval si náskok 13 stotín pred Nórom Lucasom Braathenom a Ginnisom. Líder hodnotenia disciplíny vo SP Braathen predviedol pri návrate na biele svahy svoju typickú agresívnu jazdu a vôbec nebolo na ňom znať, že iba pred niekoľkými dňami absolvoval operáciu slepého čreva. Ginnis sa presadil s vyšším štartovým číslom 24, svojím výkonom nadviazal na senzačné druhé miesto zo slalomu zo Chamonix, keď prvýkrát prekvapil lyžiarsku verejnosť. V tesnom závese bol priebežne štvrtý Nemec Linus Strasser (+0,14), razantne išiel aj obhajca titulu z Cortiny Sebastian Foss-Solevaag z Nórska, ktorý stratil na piatej pozícii 35 stotín. Zjazdovka L'Eclipse, celá ponorená v tieni, nepriala Švajčiarom, ktorí otvorili preteky. Najlepší z nich bol po 1. kole dvanásty Ramon Zenhäusern, napokon skončil deviaty. Na náročnej trati mali problémy v úvodnej strmine, Loic Meillard štartujúci s jednotkou vypadol dokonca už na tretej bránke.



Druhé kolo bolo v strmších častiach ešte zatvorenejšie, pretekári sa opäť vytrápili hlavne v úvodnej odklonenej strmine. Jeden z favoritov Kristoffersen so snahou napraviť nevydarenú prvú jazdu zaútočil zo 16. pozície, po zaváhaniach v hornej časti našiel v strednej pasáži správne tempo, predviedol výborný finiš a dostal sa jasne do vedenia. Neprekonal ho domáci Clement Noel, Talian Vinatzer a ani obhajujúci krajan Foss-Solevaag, ktorý sa po veľkých komplikáciách prepadol až na 19. priečku. Potom Strasser nevyužil, že trať 2. kola staval jeho tréner a výrazne klesol, rovnako ako Braathen, ktorý doplatil na obrovskú chybu v plochej pasáži. Ginnis bojoval hore so zatvorenými bránkami, dolu sa však podporovaný publikom vyhecoval k maximálnemu výkonu a zaradil sa o dve desatiny hneď za Kristoffersena. Ten napokon mohol sláviť triumf, lebo Feller išiel hore opatrne, problémy mal aj v strednej strmine a klesol až na siedme miesto, na ktorom skončil spoločne s Braathenom.