Kristoffersen obhajuje titul z MS, favoritom je však Pinturault

piatok, 19. februára - obrovský slalom mužov (10.00/13.30)

MS 2019 (Are): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.), 2. Marcel Hirscher (Rak.), 3. Alexis Pinturault (Fr.)

ZOH 2018 (Pjongčang): 1. Hirscher, 2. Kristoffersen, 3. Pinturault

svah: Labirinti, štart 2110 m, cieľ 1560 m, dĺžka trate 1320 m, prevýšenie 450 m, klesanie max 55, priemer 34 percent

Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen bude v piatkovom obrovskom slalome (10.00/13.30) obhajovať titul majstra sveta. Podľa tohtosezónnych výsledkov však bude v Cortine d'Ampezzo najväčším favoritom na zlato Francúz Alexis Pinturault, ktorý vyhral predchádzajúce tri súťaže Svetového pohára v tejto disciplíne.Kristoffersen triumfoval pred dvoma rokmi vo švédskom Are pred Rakúšanom Marcelom Hirscherom, keď si duo vymenilo poradie na prvých dvoch miestach zo zimných olympijských hier v Pjongčangu. Najlepšie "obrákové" umiestnenie Nóra v tejto zime je piata pozícia z ouvertúry SP v Söldene, v nasledujúcich piatich pretekoch sa do elitnej desiatky prebojoval už len raz. Pinturault získal bronz na oboch vrcholných podujatiach a momentálne v disciplíne dominuje, premožiteľa nenašiel v Alta Badii ani v dvoch súťažiach v Adelbodene, kde dvakrát za sebou skončil na druhom mieste Chorvát Filip Zubčič. Ten už má na šampionáte na konte striebro v paralelných pretekoch.Pinturault suverénne vedie celkové poradie SP a v prestížnom seriáli je aj na čele hodnotenia disciplíny. V Cortine získal bronz v super-G a striebro v alpskej kombinácii, v ktorej bol takisto top favoritom. Teraz má šancu skompletizovať medailovú zbierku najhodnotnejším kovom. Medzi ďalších adeptov na najvyššie méty patria aj Slovinec Žan Kranjec či Švajčiari Marco Odermatt s Loicom Meillardom.V piatkovej súťaži by sa mali zo slovenských reprezentantov predstaviť bratia Adam a Andreas Žampovci, vo štvrtkovej kvalifikácii bojoval Filip Baláž.