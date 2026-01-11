< sekcia Šport
Kristoffersen sa usadil na čele po prvom kole slalomu v Adelbodene
Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil.
Autor TASR
Adelboden 11. januárA (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Adelbodene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 28 stotín svojho krajana Atleho Lieho McGratha, tretí Fín Eduard Hallberg zaostal za Kristoffersenom o 29 stotín. Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.