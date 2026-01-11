Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kristoffersen sa usadil na čele po prvom kole slalomu v Adelbodene

Nór Henrik Kristoffersen na trati počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov vo švajčiarskom stredisku v Adelbodene v nedeľu 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil.

Adelboden 11. januárA (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Adelbodene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 28 stotín svojho krajana Atleho Lieho McGratha, tretí Fín Eduard Hallberg zaostal za Kristoffersenom o 29 stotín. Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.
.

