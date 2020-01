Kristoffersen si upevnil vedenie v celkovom poradí i slalome

Výsledky nočného slalomu SP v Schladmingu:



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 1:42,37 min, 2. Alexis Pinturault (Fr.) +0,34 s, 3. Daniel Yule (Švaj.) +0,83, 4. Clement Noel (Fr.) +0,99, 5. Simon Maurberger +1,07, 6. Alex Vinatzer (obaja Tal.) +1,12, 7. Kristoffer Jakobsen (Švéd.) +1,20, 8. David Ryding (V. Brit.) +1,23, 9. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.), Ramon Zenhäusern (Švaj.) obaja +1,36, ... Adam ŽAMPA (SR) nedokončil 1. kolo

Schladming 29. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval v utorňajšom slalome Svetového pohára v rakúskom Schladmingu. O 34 stotín sekundy zdolal Francúza Alexisa Pinturaulta, tretí skončil Švajčiar Daniel Yule s odstupom 0,83 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa s číslom 46 nedokončil prvé kolo.Po ňom viedol domáci Marco Schwarz, ale v druhom kole urobil obrovskú chybu a diskvalifikovali ho. Slalomári z elitnej žrebovanej skupiny sa museli v úvode prestížneho nočného podujatia vyrovnať so snežením a vo vrchnej časti zjazdovky Planai aj s hmlou. V prvom kole sa to najlepšie podarilo Schwarzovi, ktorý síce so štartovým číslom 1 nemal k dispozícii porovnávacie medzičasy, no išiel bez chýb a zároveň dynamicky. Priblížili sa k nemu Kristoffersen s trojkou (+0,14) a Pinturault s dvojkou (+0,32), ďalší lyžiari už nabrali výraznejšie manko. Pod sekundu sa zmestili ešte Yule (+0,75) a Nór Sebastian Foss-Solevaag (+0,99). Jeden zo spolufavoritov Clement Noel z Francúzska sa dopustil veľkého zaváhania hneď na tretej bránke a do cieľa prišiel so stratou 2,60 s.Druhé kolo otvoril práve Noel, ktorý sa doň tak-tak prebojoval. Z upravenej trate vyťažil najlepší čas a posun až o 26 priečok vo výsledkovej listine. Z vedúcej pozície ho o šestnásť stotín zosadil až priebežne štvrtý Yule, ktorý mal na Francúza pôvodne náskok 1,85 s. Švajčiara na čele vystriedal Pinturault, ktorého vzápätí prekonal Kristoffersen. Ten bol pritom krátko po štarte kúsok od vypadnutia, chybu však dokázal ustáť a hoci sa musel rozbiehať odznova, agresívnou jazdou nabral rýchlosť a v cieli bol v zelených číslach o 34 stotín. Vyvinul tlak na Schwarza a ten ho nezvládol, zaváhal hneď na začiatku trate a jury ho diskvalifikovala.Dvadsaťpäťročný Kristoffersen načal tretiu desiatku víťazstiev v pretekoch SP, v slalome má na konte sedemnásť úspechov. V Schladmingu dosiahol už štvrtý triumf po rokoch 2014, 2016 a 2017. Upevnil si ním vedenie v celkovom poradí seriálu (841 bodov) i hodnotení disciplíny (552). "Dosť ma bolí ľavé rameno a myslel som si, že po chybe je už všetko stratené. Hovoril som si - rovno, rovno, rovno. Po tomto momente to bolo veľmi ťažké, nerozumiem, ako je možné vyhrať s takou chybou. Je to neuveriteľné, ale je to tak, škoda Marca, také je lyžovanie," citoval Nóra portál laola1.at.1. Kristoffersen 841 bodov, 2. Pinturault 722, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 700, 4. Matthias Mayer (Rak.) 692, 5. Beat Feuz (Švaj.) 577, 6. Dominik Paris (Tal.) 556, ... 148. Adam ŽAMPA 41. Kristoffersen 552 bodov, 2. Yule 495, 3. Noel 450, 4. Pinturault 286, 5. Zenhäusern 278, 6. Foss-Solevaag 257