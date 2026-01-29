< sekcia Šport
Kristoffersen triumfoval v nočnom slalome v Schladmingu
Svojho krajana Atleho Lieho McGratha zdolal o 34 stotín, tretí bol Francúz Clement Noel (+0,54). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Autor TASR
Schladming 29. januára (TASR) - Nór Herik Kristoffersen triumfoval v nočnom slalome Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Schladmingu. Svojho krajana Atleho Lieho McGratha zdolal o 34 stotín, tretí bol Francúz Clement Noel (+0,54). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
McGrath viedol po 1. kole a útočil na triumf, ale Kristoffersen predviedol výbornú jazdu a pripísal si rekordné piate víťazstvo v Schladmingu. Pre Nóra to bola prvá výhra v sezóne po troch tretích miestach. „Toto je môj domov!“ kričal víťaz po pretekoch do televíznej kamery.
Z favoritov, ktorí mali po 1. kole šancu na víťazstvo, vypadli Loic Meillard, Paco Rassat, Eduard Hallberg a Armand Marchand.
McGrath sa ziskom 80 bodov dostal na čelo hodnotenia disciplíny, pred druhým Braathenom má najtesnejší náskok jeden bod.
výsledky:
1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 1:53,80 min., 2. Atle Lie McGrath (Nór.) +0,34 sek., 3. Clement Noel (Fr.) +0,54 4. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +1,53, 5. Fabio Gstrein (Rak.) +1,75, 6. Timon Haugan (Nór.) +1,99, 7. Alex Vinatzer (Tal.) +2,26, 8. Eirik Solberg (Nór.) +2,32, 9. Tanguy Nef (Švajč.) +2,40, 10. Manuel Feller (Rak.) +2,43
celkové poradie SP po 27 z 38 pretekov:
1. Marco Odermatt (Švajč.) 1335 b., 2. Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath 694, 4. Loic Meillard (Švaj.) 683, 5. Kristoffersen 655, 6. Haugan 609
celkové poradie v slalome po 9. z 11. pretekov:
1. McGrath 452, 2. Braathen 451, 3. Noel 435, 4. Haugan 399, 5. Kristoffersen 373, 6. Paco Rassat (Fr.) 358.
