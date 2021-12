Kristoffersen triumfoval v obrovskom slalome, Žampa skončil 25.

Výsledky obrovského slalomu SP v Alta Badii:

1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 2:25,04 min,

2. Marco Odermatt (Švaj.) +0,31 s,

3. Manuel Feller +0,37,

4. Patrick Feurstein (obaja Rak.) +0,58,

5. Luca De Aliprandini (Tal.) +0,69,

6. River Radamus (USA) +0,73,

7. Justin Murisier (Švaj.) +0,78,

8. Rasmus Windingstad (Nór.) +0,82,

9. Filip Zubčič (Chor.) +0,93,

10. Stefan Brennsteiner (Rak.) +0,95, ...

25. Adam ŽAMPA +2,07,

Andreas ŽAMPA (obaja SR) nepostúpil do 2. kola

Celkové poradie SP (po 11 súťažiach):



1. Odermatt 533 bodov,

2. Matthias Mayer (Rak.) 405,

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 329,

4. Vincent Kriechmayr (Rak.) 277,

5. Beat Feuz (Švaj.) 255,

6. Kristoffersen 237,

91. Adam ŽAMPA 14



Poradie v obrovskom slalome (3 z 8):



1. Odermatt 280 bodov,

2. Kristoffersen 163,

3. Alexis Pinturault (Fr.) 141,

4. Feller 136,

5. De Aliprandini 127,

6. Žan Kranjec (Slov.) 106,

... 28. Adam ŽAMPA 14

Alta Badia 19. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára. V talianskej Alta Badii prekonal o 31 stotín sekundy lídra celkového poradia SP Marca Odermatta zo Švajčiarska, tretí skončil Rakúšan Manuel Feller s odstupom 0,37 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa zaostal o 2,07 s a obsadil 25. miesto, jeho brat Andreas nepostúpil do druhého kola.Dvadsaťsedemročný Kristoffersen slávil 24. víťazstvo na podujatiach prestížneho seriálu zo siedmeho miesta po prvom kole. Po ňom viedol Francúz Mathieu Faivre, ktorý sa na trať vydal ako druhý, hneď po obhajcovi veľkého glóbusu Alexisovi Pinturaultovi. Od svojho krajana bol rýchlejší na všetkých medzičasoch a z priebežnej vedúcej pozície ho nezosadil nikto zo súperov. Najbližšie k tomu mal víťaz úvodných dvoch tohtosezónnych "obrákov" Odermatt, ktorý si takisto výborne poradil s náročnou hornou pasážou so zavretými bránkami. Na prvých dvoch medzičasoch viedol, no v dolnej časti trocha stratil a zaradil sa len o dve stotiny za Faivrea. Darilo sa však aj lyžiarom za dvoma žrebovanými skupinami, Feller sa na tretie miesto vyšvihol s číslom 16, priebežne štvrtý bol Američan River Radamus s 18-kou (+0,30 s).Adam Žampa vyrazil na zjazdovku Gran Risa so štartovým číslom 20. Na vrchu predviedol riskantnú jazdu, zároveň však dokázal ísť čisto, čo zúročil predovšetkým v spodnej pasáži. Chytil v nej dobrý rytmus a s prehľadom postúpil (+1,07 s). V cieli prvého kola sa zaradil na dvanástu pozíciu a hoci potom ešte o dve miesta klesol, v druhej jazde mohol pomýšľať aj na útok na elitnú desiatku. Mladšiemu Andreasovi (č. 52) po dojazde patrila 30. priečka s mankom 2,03 s, ale vzápätí ho o jedinú stotinu odsunul mimo najlepšej tridsiatky Švéd Mattias Rönngren.V druhom kole Adam Žampa opäť riskoval, no tentoraz mu to až tak nevychádzalo. Viaceré oblúky nenasadil správne a krátko pred koncom spravil veľkú chybu, po ktorej stratil rýchlosť a vo výsledkovej listine sa prepadol o jedenásť priečok. "" povedal 31-ročný Slovák pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).Kristoffersen je majster sveta v "obráku" z roku 2019. V tejto disciplíne čakal na víťazstvo v pretekoch SP od 22. decembra 2019, keď sa radoval práve v Alta Badii, celkovo v nej dosiahol piaty triumf.citoval Nóra portál laola1.at.