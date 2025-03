Kristoffersen viedol po 1. kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore

Kranjska Gora 1. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen figuroval na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Kranjskej Gore. V slovinskom stredisku viedol s náskokom 15 stotín pred lídrom klasifikácie disciplíny i celkového poradia Švajčiarom Marcom Odermattom, tretí bol Joan Verdu z Andorry s mankom 0,52 sekundy. Druhé kolo (12.30 h) bude bez slovenských reprezentantov, Andreas Žampa zašiel 47. čas (+4,16), jeho brat Adam 1. kolo nedokončil.



Kristoffersen predviedol so štartovým číslom šesť plynulú jazdu, optimálne časoval oblúky a na mäkšej podložke správne púšťal lyže. Prekonal dovtedy vedúceho Odermatta, na pol sekundy sa ešte priblížil Verdu s 18-kou, ostatní pretekári už mali výraznejší odstup. Štvrtý bol Nór Alexander Steen Olsen (+0,81), šiesty po veľkej chybe Švajčiar Loic Meillard (+0,84) a čerstvý majster sveta zo Saalbachu Raphael Haaser z Rakúska figuroval na ôsmej priečke (+1,03).



Slovák Adam Žampa so štartovým číslom 59 od úvodu výrazne strácal a krátko pred cieľom vypadol. Jeho brat Andreas so 61-kou sa nezmestil do najlepšej tridsiatky, keď obsadil 47. miesto. Od postupu ho delilo 93 stotín.